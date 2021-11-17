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المثلوثي والجزيري وبن شرقي ينتظمون في معسكر الإسماعيلية اليوم

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المثلوثي والجزيري وبن شرقي ينتظمون في معسكر الإسماعيلية اليوم المثلوثي والجزيري وبن شرقي ينتظمون في معسكر الإسماعيلية اليوم

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ينتظم الثلاثي الدولي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي في معسكر فريق الكرة الأول بنادي المقرر إقامته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يصل الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري إلى القاهرة عصر اليوم، بينما يصل المغربي أشرف بن شرقي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويتوجه الثلاثي إلى مدينة الإسماعيلية مباشرةً عقب وصلهم إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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