برونزية لمصر وذهبية للكويت والأردن في البطولة العربية لدراجات الطريق

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اسفرت نتائج منافسات اليوم الرابع للبطولة العربية لدراجات الطريق التي تقام منافساتها بمنطقة البادية بمدينة 6 أكتوبر وتستمر حتى يوم 19 نوفمبر الجاري عن فوز مصر بميدالية برونزية، بالبطولة التي يشارك فيها ٨ دول عربية برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وجاءت نتائج منافسات اليوم الرابع للبطولة كالتالي :

فاز اللاعب المصري محمد أحمد شعبان بالميدالية البرونزية لسباق الفردي العام لفئة متحدي الإعاقة بعدما أنهى السباق في المركز الثالث، وتوج بذهبية السباق والمركز الأول المغربي رضوان حجوب، فيما حصد مواطنه محمد بوشفار الميدالية الفضية.

وفي سباق فردي ضد الساعة «كبار رجال» حقق الكويتي سيد جعفر العلي المركز الأول والميدالية الذهبية، وتوج الإماراتي يوسف الحمادي بالميدالية الفضية، وحصد المغربي محسن الكورجي الميدالية البرونزية باحتلاله المركز الثالث، وجاء اللاعب السعودي مصطفى الربيع في المركز الرابع، والجزائري عز الدين أعقاب في المركز الخامس.

وفي سباق فردي ضد الساعة لفئة الناشئين توج الأردني خالد يوسف البدري بالميدالية الذهبية، وحصد الجزائري جواد شمس الدين نهاري الميدالية الفضية، وفاز الأردني محمد أحمد السعودي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما جاء الإماراتي عيسى درويش في المركز الرابع، والجزائري رياض بختي في المركز الخامس.