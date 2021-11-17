ورشة عمل للتوعية بأضرار المخدرات والتدخين بكلية ألسن الأقصر

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نظمت كلية الألسن ورشة عمل تحت عنوان «خدعوك فقالوا عادي»، ضمن مبادرات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بحضور الدكتور صلاح أبوالحسن، وكيل الكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية.

تناولت الورشة التي أدارتها إسراء محمد نجيب، مسؤول الأنشطة التوعوية بوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، مناقشة أضرار التدخين والمخدرات، وإعداد الشباب وتمكينهم من مناهضة التدخين والمخدرات، تفعيل مشاركة شباب الجامعات في جهود الوقاية، تفعيل جهود بناء قدرات الكوادر العامة في مجال مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، والتعريف بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والخط الساخن 16023 ومميزاته.