إيرادات شباك التذاكر في أسبوع : 2 مليون و663 ألف جنيه

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حقق شباك تذاكر الأعمال السينمائية،الأسبوع الماضي، للأفلام ال 9 المتنافسة في هذا الماراثون إيرادات 2 مليون و663 ألف جنيه.

وتصدر هرم الإيرادات فيلم «فرق خبرة» بطولة الفنان محمد الشربونى، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقى، سينيتا خليفة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، وحقق 848 ألف جنيه، ليصل اجمالي ايراداته إلى مليون و887 ألف جنيه في أسبوعين.

يليه فيلم «عروستي» محققا 702 ألف جنيه، إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، ومروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ليصل إجمالي إيراداته إلى 10 مليون و500 ألف جنيه في 8 أسابيع.

وحقق فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي 451 ألف جنيه، ويشاركه البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، الفنانة عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، العمل مأخوذ عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، ليصل إجمالي إيراداته إلى 58 مليون و305 ألف جنيه في 11 أسبوع.

يليه فيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، محققا 294 آلف جنيه، ليحقق اجمالي يصل ل 62 مليون و772 ألف جنيه في 18 أسبوع.

ثم جاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 141 ألف جنيه، الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي إيراداته إلى 41 مليون و880 ألف جنيه، في 18 أسبوع، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.

وتلاه فيلما «ماكو» محققا 127 ألف جنيه، وتدور أحداثه عند العبارة سالم إكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء.

الفيلم إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى، وحقق اجمالي في 11 أسبوع 16 مليون و863 ألف جنيه.

ثم فيلم «200 جنيه» الذي حقق 32 الف جنيه، واجمالي 8 مليون و24 الف جنيه في 12 أسبوع، تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم.

وجنى فيلم «مش أنا» 37 ألف جنيه، واجمالي 46 مليون و490 ألف جنيه في 21 أسبوع، بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

يتبعه فيلم «موسى» الذي حقق 28 ألف جنيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى، ليجني في 14 أسبوع اجمالي 17 مليون و932 ألف جنيه.