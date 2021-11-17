علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة ايسترن كومباني

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اعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة ايسترن كومباني، المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي

خط الدفاع: سعد سمير، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، طارق طه، جوناثان انجويم، طارق طه، محمود شعبان،

خط الوسط: ناصر ماهر، كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد رضا، عمر صلاح، مصطفى البدري، أحمد رفعت، العربي بدر، محمد رضا «بوبو»، أشرف مجدي، ايمن الصفاقسي، عمر كمال عبدالواحد، محمد فاروق

خط الهجوم: مروان محسن، دايواسي تايلور.