أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة ايسترن كومباني

Print
علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة ايسترن كومباني علي ماهر يعلن قائمة فيوتشر لمواجهة ايسترن كومباني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اعلن على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر إف سي، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة ايسترن كومباني، المقرر لها غدًا الخميس، على بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمود جنش، محمود حمدي

خط الدفاع: سعد سمير، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، طارق طه، جوناثان انجويم، طارق طه، محمود شعبان،

خط الوسط: ناصر ماهر، كريم نيدفيد، غنام محمد، محمد رضا، عمر صلاح، مصطفى البدري، أحمد رفعت، العربي بدر، محمد رضا «بوبو»، أشرف مجدي، ايمن الصفاقسي، عمر كمال عبدالواحد، محمد فاروق

خط الهجوم: مروان محسن، دايواسي تايلور.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

بعد تأجيل مباراة سموحة والطلائع.. مدير ستاد الإسكندرية: «نواجه أسوأ فصل شتاء في تاريخ المحافظة»

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

فينجادا يتابع مباراة الزمالك والبنك الأهلي من استاد القاهرة

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة البنك الأهلي

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة

حافلة الزمالك تصل ستاد القاهرة