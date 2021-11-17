أبرزهم ميسي.. 5 لاعبين خيبوا آمال الأرجنتين في موقعة البرازيل

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق المنتخبان الأكثر نجاحًا في القارة صخبًا عندما استقبلت الأرجنتين البرازيل في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية في وقت مُبكر من فجر الأربعاء. كما هو متوقع. لسوء الحظ، لم يتمكن أي من المنتخبين من تقديم المستوى المُنتظر، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

بعد أن تأهلت بالفعل لكأس العالم في قطر، يمكن للبرازيل أن تأخذ الأمر على محمل الجد. كانوا بدون قائدهم نيمار، الذي غاب المباراة بسبب إصابة في الفخذ، كما أجرت البرازيل بعض التغييرات الأخرى على تشكيلة السيلساو.

من ناحية أخرى، رحبت الأرجنتين بقائدها الفائز بالكرة الذهبية ستة مرات، ليونيل ميسي، الذي عاد من الإصابة. صنع الأرجنتيني المُخيف فرصتين لكنه لم يكشف عن هويته إلى حد كبير.

في النهاية، استقر المنتخبان الثقيلان على التعادل السلبي، وهو ما كان كافياً للأرجنتين لتحجز مكانها في مونديال 2022.

لم يكن الفوز على البرازيل، حتى على أرضها، أمرًا بسيطًا، لكن الجماهير توقعت أفضل قليلاً من الفائز بكأس كوبا أمريكا في مواجهة الأربعاء.

وترصد صحيفة «المصري اليوم» الأرجنتينيين الخمسة الذين كان أداؤهم ضعيفًا أمام البرازيل:

5- ماركوس أكونا

تم اختيار ظهير إشبيلية ماركوس أكونا ليحافظ على حركة الجناح الأيسر للأرجنتين أمام البرازيل. لسوء الحظ، فشل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في فعل ما طُلب منه وكان مسؤولاً إلى حد كبير عن طريقة لعب الأرجنتين الراكدة على الجناح الأيسر.

بفضل مهاجمي البرازيل المترددون، ل يُقدم أكونا أفضل مستوياته في المباراة وكان أحد أسباب ضياع الاستحواذ على منتخب التانجو.

لقد فقد الاستحواذ مرتين، وحصل على بطاقة صفراء بعد صراع مع أنتوني، وخلق فرصة واحدة فقط طوال المباراة.

4- جيوفاني لو سيلسو

مع توقف لاعب خط الوسط الدفاعي البرازيلي كاسيميرو، توقع الكثيرون أن يكون لاعبي خط الوسط الأرجنتينيون في وسط الملعب. استغل رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد هذه الفرصة، لكن مواطنه، جيوفاني لو سيلسو، لم يكن موجودًا في أي مكان.

كان لو سيلسو أكثر لاعبي خط الوسط غير المتميزين في مواجهة البرازيل. لم يستطع التواصل مع ميسي ورفاقه، مما أجبر القائد على التراجع من وقت لآخر.

كما أنهى لاعب توتنهام هوتسبير 21 تمريرة فقط ولم يتمكن من تسديدة واحدة على المرمى. خرج لصالح نيكولاس دومينجيز في الدقيقة 86.

3- أنخيل دي ماريا

البرازيل والأرجنتين هما موطن لبعض من أكثر اللاعبين الموهوبين في العالم في الوقت الحالي. ينتمي أنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان، بالتأكيد إلى قمة النجوم العالميين المذكورين.

سجل لاعب ريال مدريد السابق هدف الفوز في مرمى أوروجواي يوم الجمعة، مما جعله في موقع رئيسي لقيادة التانجو ضد البرازيل. لسوء الحظ، لم يُقدم المستوى المُنتظر منه وفشل في تحقيق الأفضلية لبلاده في المباراة.

بفضل الأداء دون المستوى الذي قدمه جيوفاني لو سيلسو وماركوس أكونا، دي ماريا حاول اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا التقدم أكثر من مرة، لكن لاعبي خط الوسط والمدافعين البرازيليين كانوا في الموعد.

2- ليونيل ميسي

كان ليونيل ميسي، الذي يعاني من إصابات في الركبة، موضع شك في المباراة الأكثر أهمية ضد البرازيل. لكن قائد شارك في تشكيلة التانجو الأساسية أمام البرازيل.

لسوء الحظ، لم يستطع تقديم الإضافة وفشل في تشكيل أي خطورة تُذكر على دفاعات راقصو السامبا.

حظي لاعب باريس سان جيرمان بفرصة مثالية لمنح الفوز لبلاده في الدقائق الأخيرة لكنه سدد الكرة مباشرة في مرمى حارس البرازيل أليسون، لتنتهي المباراة وتُصبح ليلة مُخيبة للآمال بالنسبة للأسطورة رقم 10.

1- لوتارو مارتينيز

تبحث الأرجنتين منذ فترة عن مُهاجم قادر على صناعة الفارق. مع خروج جونزالو هيجواين وسيرجيو أجويرو من الصورة، فإن مركز المُهاجم أصبح يُعاني منه تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني.

مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز هو أحد أكثر المهاجمين الشباب الواعدين في العالم في الوقت الحالي. ومع ذلك، مع منتخب الأرجنتين، لم ينجح أبدًا في فعل أي شيء مؤثر.

يوم الثلاثاء، أتيحت له الفرصة لإعادة كتابة قصته. بشكل مُخيب للآمال، لم يستطيع فعل ذلك طوال المباراة.

بدأ مارتينيز إلى جانب دي ماريا وميسي، لذلك لم يكن يُعاني من إيصال التمريرات له، وبرغم من ذلك لم يستطيع تشكيل أي خطورة تُذكر على دفاعات السيليساو.

لم يفشل فشلاً ذريعًا في كونه تهديدًا أمام المرمى فحسب، بل فشل أيضًا في التواصل مع زملائه في المنتخب. وسدد مارتينيز تسديدة واحدة على المرمى وأكمل ثلاث تمريرات فقط في الشوط الأول.