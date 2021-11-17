★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأربعاء.

وشارك فتحي في مباراة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره الجابوني أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

كما بدأ أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التدريبات العلاجية عقب عودته من معسكر المنتخب الوطني الأخير.

وكان فتوح قد تعرض لإصابة بكدمة في القدم خلال مواجهة المنتخب الوطني أمس.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز أمس الأول على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.