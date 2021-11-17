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التحقيق مع معلمة كسرت إصبع يد تلميذة بالقليوبية

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التحقيق مع معلمة كسرت إصبع يد تلميذة بالقليوبية التحقيق مع معلمة كسرت إصبع يد تلميذة بالقليوبية

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أصيبت تلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة في كفر شكر بالقليوبية، الأربعاء، بكسر في أحد أصابع يدها بسبب ضرب معلمة لها بعصا خلال اليوم الدراسي، ما تسبب في إصابة بالغة للطفلة ونقلها للمستشفى، والتي أقرت بأنها تعاني من كسر في صباع اليد اليمنى وتحتاج علاج أكثر من 21 يوما.

واتهمت والدة الطفلة المعلمة باستعمال القسوة ضد ابنتها، وتقدمت بشكوى للإدارة التعليمية بكفر شكر، أكدت فيه أن المعلمة ضربت ابنتها بدون وجه حق، حيث خرجت الطفلة إلى الحمام بعد استئذان أحد المدرسين وعندما عادت وجدت معلمة تربية رياضية بالفصل، فسألتها عن سبب غيابها عن الفصل، فأجابت الطفلة أنها كانت في الحمام فقامت بضربها بعصا تسببت في كسر إصبع يدها.

من جانبه، قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه قرر تشكيل لجنة من المديرية والإدارة التعليمية للتحقيق في الواقعة، وتبين أن التلميذة تدعي «هناء م»، وأن المدرسة التي ضربتها تدعى «ش ا» مدرسة تربية رياضية، وتم إحالة المعلمة للتحقيق في الإدارة، حيث استمعت اللجنة لها، ومن المقرر مجازاتها لاستعمالها القسوة مع الطفلة.

المصرى اليوم

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