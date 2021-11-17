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لا يقتصرون على نجل "القذافي" و"حفتر".. كم عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية؟

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لا يقتصرون على نجل "القذافي" و"حفتر".. كم عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية؟ لا يقتصرون على نجل "القذافي" و"حفتر".. كم عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية؟
"عمر" بيّن أن تقديم الأوراق لا يعني قبول الطلب

لا يقتصرون على نجل

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم (الأربعاء)، أن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم للانتخابات الرئاسية المقبلة بلغ 10 مرشحين "محتملين"، بينما تقدم للانتخابات البرلمانية 826 مرشحاً حتى الآن.

وأوضح مسؤول المكتب الإعلامي في المفوضية خالد عمر أن الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لرئاسة البلاد هم: سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، وعبدالحكيم بعيو، وأسهد زهيو، والسنوسي عبدالسلام، وعبدالله ناكر، وفتحي بن شتوان، وفيضان محمد حمزة، ومحمد المزوغي، وعبدالحكيم زامونة، وفقاً لـ"الشرق".

وبيّن "عمر" أن مرحلة تقديم الأوراق لا تعني تحول المرشحين للشكل الرسمي بالضرورة، كما أن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات لا تعني أن طلب المرشح قُبِل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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