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"الطاقة الذرية": إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب

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"الطاقة الذرية": إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب "الطاقة الذرية": إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب
بلغت الزيادة الأخيرة أكثر من 48 كجم

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن إيران زادت بدرجة كبيرة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في انتهاك واضح للقيود الرئيسية للاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأفادت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير ربع سنوي، اطلعت عليه "رويترز"، بأن التقديرات تشير إلى زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 48.4 كيلوجرام منذ آخر تقرير فصلي إلى 2489.7 كيلوجرام.

وأضافت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يشمل نحو 17.7 كيلوجرام من هكسافلوريد اليورانيوم (يو.إف6) المخصب بنسبة 60 في المائة قرب المستوى اللازم لصنع أسلحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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