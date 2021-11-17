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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11833.54 نقطة

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11833.54 نقطة سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11833.54 نقطة
بتداولات بلغت 4.8 مليارات ريال لـ 143 مليون سهم

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11833.54 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية، اليوم، مرتفعًا 6.06 نقطة، ليقفل عند مستوى 11833.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 143 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، والعقارية، واللجين، وسدكو كابيتال ريت، وجبل عمر الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: نسيج، ومهارة، وطيبة، ومسك، وبوان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.72% و 4.26%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والخبير ريت، وكيان السعودية، والإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وصدر، وأكوا باور، ودار الأركان، والعربية، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 468.28 نقطة ليقفل عند مستوى 24638.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 380 ألف سهم تقاسمتها 2524 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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