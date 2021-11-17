أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
حسام عبد المنعم: ابتعدت عن العمل في الزمالك بسبب العلاقات والمصالح -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصرع نجار صدمته سيارة مجهولة على الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

Print
مصرع نجار صدمته سيارة مجهولة على الطريق الدائرى بشبرا الخيمة مصرع نجار صدمته سيارة مجهولة على الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى نجار مصرعه صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة فى القليوبية اتجاه الجيزة ما أدى إلى وفاته على الفور وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة وسرعة ضبط السيارة وقائدها المتسببان بالحادث.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول جثة شخص إدعاء حادث سير أعلى الطريق الدائرى دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الامن وبالفحص تبين أنه أثناء عبور «ه ر أ» 25 سنة، نجار مسلح، الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم، عائدا من عمله، اصطدمت به سيارة مجهولة «فر قائدها هاربا عقب الحادث» أدت لإصابته باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسور بقاع الجمجمة وتوقف عضلة القلب وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012

رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي

رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي

عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة»

عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة»

«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤

«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤