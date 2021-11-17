مصرع نجار صدمته سيارة مجهولة على الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

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لقى نجار مصرعه صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة فى القليوبية اتجاه الجيزة ما أدى إلى وفاته على الفور وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة وسرعة ضبط السيارة وقائدها المتسببان بالحادث.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول جثة شخص إدعاء حادث سير أعلى الطريق الدائرى دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الامن وبالفحص تبين أنه أثناء عبور «ه ر أ» 25 سنة، نجار مسلح، الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم، عائدا من عمله، اصطدمت به سيارة مجهولة «فر قائدها هاربا عقب الحادث» أدت لإصابته باشتباه نزيف بالمخ والبطن وكسور بقاع الجمجمة وتوقف عضلة القلب وتم نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.