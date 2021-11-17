خادمة وزوجها وراء اختطاف طفلة وطلب فدية مالية لإعادتها بسوهاج

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كشف أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، ملابسات اختطاف طفلة من داخل مسكن عمها بسوهاج، تبين من التحريات أن خادمة طرف عائلة الطفلة، وزوجها، وراء ارتكاب الواقعة، لطلب فدية مالية، ألقي القبض على المتهمين وأحيلا للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من مقاول، مقيم بدائرة المركز، باختطاف كريمته عمرها عام واحد، من داخل مسكن شقيقه المواجه لمسكنه بذات الناحية، وقرر أنه حال تواجده بمدينة سوهاج ورد له اتصال تليفوني من زوجته أخبرته خلاله أنه عقب توجهها لمسكن شقيقه وبرفقتها كريمتهما قامت بتركها بداخل إحدى الغرف بمسكن شقيقه ولدى عودتها للاطمئنان عليها اكتشفت عدم تواجدها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «خادمة» طرف عائلة الطفلة المختطفة، لها معلومات جنائية، وزوجها، له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة.

بتقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت المتهمة الأولى أنها اتفقت مع زوجها المتهم الثاني على اختطاف الطفلة لمساومة أسرتها على دفع فدية مالية، لعلمها بثراء عائلة الطفلة المختطفة، وأضافت باستغلالها فرصة عدم تواجد أسرة الطفلة بالطابق الأرضي واتصلت بالثاني والذي حضر مستقلاً «توك توك» قيادة صديقه «عامل» مقيم بذات الناحية، واصطحبت الطفلة من داخل إحدى الغرف بالطابق الأرضي وسلمتها للثاني.

وبمواجهة المتهم الثاني أيد أقوال الأولى، وأرشد عن مكان تواجد الطفلة بمسكنه بذات القرية، وتم تحريرها.