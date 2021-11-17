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شهدت فاعليات اليوم الرابع لجناح مصرللطيران في معرض Dubai airshow توقيع اتفاقية جديدة بين اكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة ايرباص العالمية وذلك لتزويد الاكاديمية بأحدث تقنيات تدريب مهندسي الصيانة على طراز الإيرباص A320 وذلك بحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران.

قام بتوقيع الاتفاقية الطيار ايهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب ولورانت نيجراي نائب رئيس خدمة عملاء إيرباص لمنطقة افريقيا والشرق الأوسط.

وأكد الطيار ايهاب الطحطاوي أن هذه الإتفاقية تعد نقلة نوعية في اسلوب التدريب في إطار سياسة مصر للطيران للإرتقاء بمستوي صيانة الطائرات ورفع معدلات السلامة والأمان لأعلي المستويات

جدير بالذكر أن شركة ايرباص كانت قد ابرمت اتفاق في مطلع الشهر الحالي مع مصر للطيران لاستخدام احدث أجهزة محاكاة الطيران لطراز الايرباص A220-300 المنضم مؤخرا لاكاديمية مصر للطيران وذلك في إطار أعمال تحديث وتطوير برامج محاكاة الطيران، حيث يأتي اختيار ايرباص لأكاديمية مصر للطيران للتدريب دون غيرها من المراكز العالمية في ضوء الثقة الكبيرة في امكانيات مصر للطيران لتنفيذ اختبارات أحد اكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم.