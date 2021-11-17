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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، ضربة قوية، قبل مباراة الزمالك، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تأكد صعوبة لحاق التونسي مروان الصحراوي، مدافع الفريق بالمباراة بسبب اصاباته بشد في العضلة الخلفية.

واستقر الجهاز الفني للدراويش على الدفع باللاعب محمد هاشم، في التشكيل الأساسي بجوار باهر المحمدي، في مباراة الزمالك، ليعوض غياب الصحراوي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك بعد غدٍ الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني الدراويش من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعرض للهزيمة في أول 3 مباريات بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وأخيرًا البنك الأهلي بهدف نظيف.