414.5 مليون جنيها مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على اهتمام وزارة التخطيط بمحافظة شمال سيناء.

وأشار المحافظ خلال اجتماع لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ( المنعقد اليوم برئاسته، وبحضور هشام الخولى نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، سعيد عرادة مساعد المحافظ لقطاع الشيخ زويد ورفح، صبحيه أبوالفتوح مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات المعنية ) إلى إقامة مشروعات ومرافق خدمية على مستوى المحافظة، مطالبا بسرعة الانجاز والانتهاء من استكمال مشروعات الخطة السابقة.. إلى جانب الانتهاء من المشروعات في اللمواعيد المحددة.

كما طالب المحافظ رؤساء مجالس المدن بالتركيز على الأولويات والمشروعات ذات النفع العام أولا وفقا للاحتياجات.. علاوة على تنفيذ المشروعات الخدمية في مختلف القطاعات.

وبدوره، أكد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه وفقا للاستراتيبجية الجديدة يتم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على أساس نصيب الفرد من الخدمات على مستوى المحافظة ووفقا لعدد سكان كل مركز.. لافتا إلى تدعيم مجالس المدن ذات عدد السكان القليل من خطة الديوان العام، لإنجاز الأعمال والمشروعات الخدمية .

وأشار إلى ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع، والاشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولا بأول .

وبدورهم.. استعرض رؤساء مجالس المدن مطالب المجالس من الخطة الاستثمارية في قطاعات: الكهرباء والطرق وتدعيم الوحدات المحلية وتحسين البيئة .

وقالت صبحية أبوالفتوح مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة أنه يتم توزيع مبالغ وإعتمادات الخطة الاستثمارية المقترحة على مستوى المحافظة.. مشيرة إلى أن اجمالى المبالغ المقترحة لمشروعات الخطة على مستوى المحافظة للعام المالى الجديد بلغت 414.5 مليو جنيها بواقع: 207 ملايين جنيها للديوان العام، 88.347 مليون جنيها لمركز ومدينة العريش، 46.223 مليون جنيها لمركز ومدينة بئر العبد، 33.12 مليون جنيها لمركز ومدينة الشيخ زويد، 26.91 مليون جنيها لمركز ومدينة رفح، 9.542 ملايين جنيها لمركز ومدينة الحسنة، و3.358 ملايين جنيها لمركز ومدينة نخل .

ومما يذكر أن اجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام الجديد 2021 / 2022 بلغت 318 مليون جنيها، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية.. حيث تم توزيعها على مجالس المدن لاقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة .