ترتكب جريمة لعودتها لزوجها.. سيدة استعانت بشقيقتها وآخرين لاختطاف "رضيعة" في الجيزة

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، ملابسات واقعة اختطاف طفل رضيع بالجيزة، تبين من التحريات أن سيدتين بمشاركة جارة أسرة الطفل، وراء ارتكاب الواقعة لتنفيذ حيلة اختلقتها إحداهن، وهي فكرة الادعاء بإنجابها طفل من زوجها الذي انفصلت عنه دون الطلاق، بهدف رغبتها في العودة إليه، ألقي القبض على المتهمات الثلاث، وزوج الجارة لعلمه بالواقعة واحتفاظه بالطفل.

تلقى مركز شرطة أوسيم بالجيزة بلاغًا من ربة منزل، وسائق «توك توك»، مقيمين بدائرة المركز، باختطاف نجلهما «رضيع»، وأضافت الأولى أنها أثناء فترة حملها حضرت إليها جارتها «ربة منزل» مقيمة بذات الناحية، وعرضت عليها التوسط لها لدى إحدى الأسر لمساعدتها في مصاريف ولادتها، وعقب ذلك تواصلت معها إحدى السيدات، وأوهمتها بأنها تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية ويجب إنشاء ملف لها، وعقب ولادتها بأسبوعين حضرت لمسكنها الأخيرة واستلمت منها أوراق الولادة، واصطحبتها لأحد مكاتب التصوير بالجيزة لتصوير باقي الأوراق، وغافلتها ولاذت بالهرب وبرفقتها الطفل.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص «ربة منزل» وشقيقتها «تحملان جنسية إحدى الدول» مقيمتان بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية، وجارة المُبلغة، وزوجها «سائق».

بتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وضبطهم وبرفقة الثانية والأخير الطفل المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا وقرروا أن الأولى على خلاف مع زوجها مما أدى لانفصالهما دون الطلاق إلا أنها رغبت في العودة إليه فاختمر في ذهنها فكرة الادعاء بإنجابها طفل منه، وفي سبيل ذلك اتفقت مع الثانية والثالثة على البحث عن سيدة على وشك الولادة للحصول على نجلها عن طريق خطفه، واستغلت الثالثة حمل جارتها «الـمُبلغة» وتقاضت عن ذلك مبلغ مالي ثم قامت الثانية بالتردد عليها وارتكبت الواقعة واختبأت وبرفقتها الطفل داخل شقة الزوجية بالشرقية، وقد علم الرابع بارتكابهن الواقعة واحتفظ بالطفل حتى تقوم الأولى بالتواصل مع زوجها.