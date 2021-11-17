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انتظم محمد أبوجبل ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

وتواجد رباعي الفريق في التدريبات الجماعية عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول، وخوض مواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات المونديال.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز أمس الأول على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.