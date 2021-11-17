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248 ألف جنيه لـ 9 أعمال.. إيرادات متواضعة للأفلام السينمائية الثلاثاء

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248 ألف جنيه لـ 9 أعمال.. إيرادات متواضعة للأفلام السينمائية الثلاثاء 248 ألف جنيه لـ 9 أعمال.. إيرادات متواضعة للأفلام السينمائية الثلاثاء

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تراجعت إيرادات شباك تذاكر الأعمال السينمائية، أمس الثلاثاء، وحققت الأفلام الـ9 المتنافسة في هذا الماراثون إيرادات 248 ألف جنيه.

وتصدر هرم الإيرادات فيلم «فرق خبرة» بطولة الفنان محمد الشربونى، هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، طه دسوقى، سينيتا خليفة، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، وحقق72 ألف جنيه.

يليه فيلم «عروستي» محققا 70 ألف جنيه، إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، ومروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف.

وحقق فيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي 41 ألف جنيه، ويشاركه البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، الفنانة عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، العمل مأخوذ عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

يليه فيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، محققا 26 آلف جنيه.

ثم جاء فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بإيرادات 13 ألف جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى.

وتلاه فيلما «ماكو» محققا 11 ألف جنيه، وتدور أحداثه عند العبارة سالم إكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت .

الفيلم إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

ثم فيلم «200 جنيه» الذي حقق 5119 جنيه تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم كلا من إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، أحمد رزق، محمد فراج، آسر ياسين، ملك قورة، مي سليم.

وجنى فيلم «مش أنا» 4794 جنيه، بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

يتبعه فيلم «موسى» الذي حقق 3107 جنيه، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى.

المصرى اليوم

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