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تيتان، الشركة الناشئة في مجال التعدين، تعلن عن افتتاح القائمة البيضاء وتاريخ بيع العملة الرمزية لوميرن

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تيتان، الشركة الناشئة في مجال التعدين، تعلن عن افتتاح القائمة البيضاء وتاريخ بيع العملة الرمزية لوميرن تيتان، الشركة الناشئة في مجال التعدين، تعلن عن افتتاح القائمة البيضاء وتاريخ بيع العملة الرمزية لوميرن

أعلنت اليوم "تيتان"، الشركة المبتكرة في منظومة التعدين، عن القائمة البيضاء لعملتها الرمزية "لوميرن" ("إل إم آر")، التي تشكّل خطوة أولى هامة تساهم في جعل العملة الرمزية متاحة للاستخدام. تعد "لوميرن"، المطورة من قبل "تيتان"، بروتوكولاً بين الأقران يجعل من قدرة هاش التشفيرية التي تتسم بها عملة البيتكوين سلعة مالية سائلة قابلة للتداول، فتحقق الربحية في قطاع التعدين وتزوّد أجهزة تعدين العملات المشفرة، بما فيها تلك التي تحتاج إلى قدرة هاش التشفيرية، برؤوس الأموال والاستثمارات.

وسوف يُفتح باب التسجيل وتُطلق عملية "إعرف عميلك" فيما يتعلق ببيع العملة الرمزية "لوميرن" يوم الثلاثاء الموافق في 16 نوفمبر ظهراً بتوقيت المحيط الهادي. وسوف تنطلق عملية بيع العملة الرمزية في الأول من ديسمبر 2021.

وقال راين كوندرون، الرئيس التنفيذي لشركة "تيتان" في هذا السياق: "تبذل ’تيتان‘ جهوداً تطويرية هائلة وتقدم وقتها لمشروع ’لوميرن‘ مفتوح المصدر، وتنشط في البحث عن شركاء استراتيجيين لمواصلة تطوير هذه التكنولوجيا. ونتيجة لهذا الإعلان، أصبح بإمكاننا الآن المضي قدماً في رؤيتنا لإنشاء سوق عالمي لقدرة هاش التشفيرية التي تتسم بها عملة بيتكوين ومجموعة تعدين العملات المشفّرة التي تعتمد على مفهوم إثبات العمل. وبالفعل، سيساعد ذلك في تخفيف الضغوط الحالية الممارسة على السوق وإفساح في المجال لأي شخص بتسخير القدرة التشفيرية".

هذا وسوف تشكّل عملة "لوميرن" الرمزية جزءاً لا يتجزأ من سوق قدرة هاش التشفيرية لـ "تيتان". وسوف تساهم ميزتها وفائدتها في توفير الدعم اللازم لإنشاء العقود الذكية القائمة على قدرة هاش التشفيرية بشكل فعال، بالإضافة إلى دعم عقد "لوميرن فاليديتور" لإنشاء بيئة آمنة ولا مركزية وجديرة بالثقة.

يمكن للشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى قدرة هاش التشفيرية، ولكنهم لا يرغبون في استثمار الأموال اللازمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتعدين العملات المشفرة، شراؤها أو بيعها في سوق "تيتان". بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمنظومة التعدين تحقيق المزيد من الدخل وإحراز النمو في الاستثمارات أكثر من أي وقت مضى، وذلك باستخدام المشتقات المالية/العقود الآجلة والخدمات للإقراض، والوصاية، والتداول خارج البورصة، والتداول.

 

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