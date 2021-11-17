تعرف على تردد أحدث قنوات مدرستنا.. وبرنامج يومي لدعم الطلاب نفسيًا

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أطلقت قناة مدرستنا محطة جديدة لتنضم إلى مجموعة القنوات التعليمية التي تساعد طلبة المراحل الثلاث على مراجعة دروسهم بطريقة حديثة وذكية.

وكان عدد من الطلبات والشكاوي لمعلمي وأولياء أمور المرحلة الابتدائية قد وصل إدارة المحطة تفيد بضرورة تخصيص قناة واحدة لطلاب المرحلة تساعدهم على شرح دروسهم خاصة طلاب الصف الرابع الابتدائي.

وأطلقت «مدرستنا» قناة جديدة ليتابع طلاب المرحلة الابتدائية دروسهم على مدرستنا 1 والتي تبث برامجها على التردد 12303 ومعدل الترميز 27500 (أفقي)، أما طلاب المرحلة الإعدادية فيستطيعون متابعة دروسهم على قناة مدرستنا 2 على تردد ‏10777 ومعدل ترميز 27500 (أفقي).

بينما تبث قناة مدرستنا 3 المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية على تردد 12206 ومعدل ترميز 27500 (رأسي). وتحرص قناة مدرستنا على التواصل الدائم مع أولياء الأمور والطلبة لمعرفة ردود فعلهم على المحتوى المقدم، وسماع مقترحاتهم لتجديد ما يقدم على شاشتها، وكان فصل القنوات وتخصيص كل منهما لمرحلة من أكثر الطلبات الملحة.

قناة مدرستنا محطة جديدة تنضم إلى مجموعة القنوات التعليمي

وسيتم إذاعة البرامج التعليمية الخاصة بكل مرحلة على القناة المخصصة لها، ما يتيح فرصة أكبر لشرح المحتوى الدراسي للطلاب، وإذاعته في وقت مناسب فور عودتهم من المدرسة، وإعادته بشكل مكثف ومناسب ومركز لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على استيعاب المناهج.

أيضا ستطلق قناة مدرستنا فقرة خاصة يومية باسم «دليل المعلم» وهو فرصة لتعلم كيفية المذاكرة مع الأبناء، وان الأساس هو الفهم وليس الحفظ، بجانب انه سيتيح شرحا تفصيليا للمعلمين وأولياء الأمور عن منهج الصف الرابع الابتدائي وكيفية مساعدة الطلاب على فهمه، وهي المبادرة التي ستعمم على كل المراحل قريبا ومنها المراحل الأولى والثانية والثالثة الابتدائية.

وسيكون أولياء الأمور على موعد مع برنامج يومي باسم «ازاي» الذي يناقش الصحة النفسية للطلبة، وأكثر أنواع الاضطرابات النفسية عند الأطفال والمراهقين، البرنامج مخصص لمخاطبة الأمهات والآباء والمدرسين حول التعامل مع الأطفال ومناقشة أساليب التربية الحديثة وحماية الطفل. يقدم الاستشارات النفسية كوكبة من خبراء طب نفس الأطفال منهم مها عماد الدين، وسحر داوود، ونرمين بلال.

بينما يذاع برنامج جروب الماميز الذي تقدمه ياسمين نور الدين، في موعده الجديد في العاشرة مساء على مدرستنا 1 ومدرستنا 2.

تردد قنوات مدرستنا

وفيما يلي الترددات التفصيلية لقنوات مدرستنا الثلاث:

12303

‏H

27500

مدرستنا ١

‏10777 h

27500

مدرستنا ٢

12206

‏V

27500

مدرستنا ٣