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البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على

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البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على السعودية البرلمان العربي يدين الهجوم الحوثي على

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أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره حيال هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي المملكة العربية ، بإطلاق طائرتين مسيرتين، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية والتي نجحت في إحباط هذا الهجوم العدائي الحوثي.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، والذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذاً للأجندة الإيرانية التخريبية.

وجدد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة العربية السعودية هو تهديداً لمنظومة الأمن القومي العربي.

المصرى اليوم

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