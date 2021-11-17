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أحمد الجوهري: برامج جديدة بالشراكة مع كبرى الجامعات اليابانية لدعم الاقتصاد المعرفي

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أحمد الجوهري: برامج جديدة بالشراكة مع كبرى الجامعات اليابانية لدعم الاقتصاد المعرفي أحمد الجوهري: برامج جديدة بالشراكة مع كبرى الجامعات اليابانية لدعم الاقتصاد المعرفي

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أكد الدكتورأحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أن استحداث برامج جديدة بالشراكة مع كبرى الجامعات في اليابان يحظى بأولوية قصوى في الجامعة لمواكبة التطور العالمى في البحث العلمى، وتأهيل الخريجىن للمنافسة في سوق العمل محليا ودولبا لخدمة الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على دعم الابتكار والابداع والعمل على أبحاث تقدم حلولا ابتكارية لمشاكل الصناعة

وأضاف ان الجامعة ‏تقدم برامج حديثة بعضها لا يوجد له مثيل في من بينها برنامج الهندسة المعمارية المستدامة المعتمدة على الطاقة الخضراء ‏وبرامج علوم الفضاء والاستشعار عن بعد بالإضافة إلى برامج أخرى لخدمة المجتمع مثل برامج النسيج أو صناعة الادوية والصناعة الغذائية وتنقية المياه، كما تم استحداث برامج مهنية للراغبين في الارتقاء بمهنهم.

وتابع: «ولربط البحث العلمى بالصناعة تم انشاء حاضنة تكنولوجية بالجامعة بهدف دعم النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة موضحا أن هيئة «الجايكا» تعمل على دعم الحاضنة عن طريق تقديم دعم للشركات المنبثقة عن مخرجات أعضاء هيئة التدريس».

وأوضح الدكتور وائل محمود مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة ان الحاضنة تستهدف خلق شراكات تنافسية في مجالات اقتصادية متنوعة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على إنشاء شركات منبثقة من الأبحاث المنتجة داخل الجامعة وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة بدلا من انتظار الوظائف.

المصرى اليوم

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