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أعلن الفنان رامي جمال اقتاب موعد إطلاق أغنيته الجديدة، لافتًا إلى أنه يهيديها إلى زوجته.

وشارك الفنان عبر «انستجرام» بمقطع من الأغنية قائلًا: «مفيش ولا ميزة مش فيكي بشوف الدنيا بعنيكي وأقولك حاجه أنا حتى بقيت أقيس الجمال بيكي».

وعلّق رامي جمال: «الغنوة الحب اللي جاية من كلماتي بهديهالك»، وترد زوجته ناريمان: «بحبك وربنا يخليك ليا».

ويعود يوجه كلماته إلى إحدى المتابعات حيث قالت لزوجة رامي جمال:«بيغنيلك ورومانسي في البيت ولا انستجرام بس؟.. احنا بنحقد»، ويعلق الفنان: «أنا في البيت راجل مصري عادي».

متى يطرح رامي جمال ألبومه الجديد؟

وطرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة «لسه الكلام زعلان» عبر موقع يوتيوب، منذ أيام، وهي من ألحانه وكلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتلك تعد الأغنية السابعة من ألبومه «ولسه» الدي يتم طرحه بشكل تدريجي خلال العام.

وقبلها طرح أغنية «خليكي»، بالتعاون مع الشاعر أحمد تبارك وألحان غريب، والأغنية الخامسة بعنوان «كنا ممكن نتفق»، من ألبومه «ولسه»، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة، كذلك أغنية «قلة الإحساس» ويتعاون فيها رامي جمال مع المؤلف جمال الخولي.

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامي جمال بعنوان «ولسه»، خلال عامنا الحالي 2021، ويضم 10 أغاني، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، بالإضافة إلى تقديمه عدة ألحان في ألبومه.