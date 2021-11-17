أحلام يوسف تتأهل لنهائي بطولة العالم للكاراتيه

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تأهلت أحلام يوسف، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه للمباراة النهائية من بطولة العالم، والتي تقام حالياً في العاصمة الإماراتية دبي، وتستمر حتى 21 من الشهر الحالي.

ونجحت أحلام في الفوز على بطلة الاتحاد الروسي في نصف النهائي بنتيجة 6/3، ضمن منافسات الكوميتيه وزن 55 كجم.

وكانت أحلام قد بدأت مشوارها في بطولة العالم، بالفوز على الكرواتية أليساندرو حساني بنتيجة 3/2 في دور الـ 64.

بينما فازت على التركية أوماي أوجار بنتيجة 10/2 في دور الـ32، وفي ثمن النهائي انتصرت على القبرصية أريان جونزاليس بنتيجة 9/0.

وفي دور الثمانية، فازت على الأوزبكستانية سيفينش راخيموفا بنتيجة 9/0، قبل أن تهزم بطلة الاتحاد الروسي وتتأهل للمباراة النهائية، وتضمن ميدالية رابعة لمصر في بطولة العالم.