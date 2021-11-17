الصحفيون أول الغيث.. انفراجة في أزمة العلاقات بين أمريكا والصين (تفاصيل )

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وافقت الصين والولايات المتحدة على تخفيف القيود التي فرضتها كل منهما على الصحفيين وسط تهدئة طفيفة للتوترات بين الجانبين .

وكشفت صحيفة «تشاينا دايلي» الرسمية الصينية اليوم الأربعاء، أن الاتفاق تم التوصل إليه قبل القمة الافتراضية التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي بين الزعيم الصيني شي جينبنج ونظيره الأمريكي جو بايدين .

ويمثل الاتفاق درجة من التقدم في القضية التي تسببت في توتر العلاقات لزمن طويل، لكن تظل التفاصيل محل تسوية بين البلدين .

وفي هذا الصدد أوضحت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية في تقرير لها اليوم، أن فيود كوفيد-19 المفروضة على السفر والعقبات التي دامت فترة طويلة، والتي واجهتها وسائل الإعلام الأجنبية داخل الصين، هي من العوامل التي تعترض طريق التقدم الكبير في العلاقات الإعلامية .

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة، سوف تصدر بموجب الاتفاق تأشيرات دخول متعددة لمدة عام للصحفيين الصينيين، وأنها ستبدأ على الفور عملية لمعالجة قضايا «مدة الوضع».

و قال التقرير إن الصين سترد بالمثل بمنح معاملة «بالمثل» للصحفيين الأمريكيين بمجرد أن تدخل السياسات الأمريكية حيز التنفيذ، وسيصدر كلا الجانبين تأشيرات إعلامية للمتقدمين الجدد «على أساس القوانين واللوائح ذات الصلة».

ولم يدل المتحدث باسم الخارجية الصينية زاو ليجيان بمعلومات حول الجدول الزمني للتنفيذ، ولكنه وصف الاتفاقية بأنها «إنجاز تم الفوز به بشق الأنفس وفي صالح الطرفين ويجب الاعتزاز به».

وقال زاو في تقريره اليومي: «نأمل أن تفي الولايات المتحدة بوعدها وأن تتخذ الإجراءات المناسبة وتضع السياسات حيز التنفيذ بأسرع ما يمكن وأن تعمل مع الصين على خلق الظروف المواتية لكلا البلدين كي نواصل العمل والعيش كل في بلد الآخر .

وتعهدت الصين بزيادة مدة تأشيرات الصحفيين الأمريكيين والتي تظل سارية من 90 يوما وحتى عام .

وذكر التقرير أن ظروف الصحافة في هونج كونج شبه المستقلة عن الصين، لم يتم ذكرها، حيث تخضع وسائل الإعلام المحلية والدولية لضغوط متزايدة .

في حين ذكرت مجلة الإيكونومست الأسبوع الماضي أن هونج كونج رفضت تجديد التأشيرة لمراسلها سو لين ونج، غير أن السلطات لم تعط تفسيرا للرفض .

يشار إلى أن القيود المفروضة على الصحفيين أججت التوترات بين البلدين لمدة تزيد على عام، وذلك بعدما خفضت الولايات المتحدة 20 تأشيرة أصدرت لصحفيين تابعين لوسائل الإعلام الصينية، وطالبت الصحفيين الباقين بالتسجيل كمندوبين أجانب، من بين تعديلات أخرى .

وهو ماردت عليه الصين من خلال طرد الصحفيين الذين يعملون لصالح منافذ أمريكية وقيدت بشكل شديد ظروف استمرار العمل في البلاد .