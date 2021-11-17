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المزوّد الرائد للشركات أحادية القرن: القيمة السوقية للأسهم المتداولة لمنصة سوبا المدرجة في بورصة ناسداك تتجاوز المليار دولار بدعم من وولت فاكتوري

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المزوّد الرائد للشركات أحادية القرن: القيمة السوقية للأسهم المتداولة لمنصة سوبا المدرجة في بورصة ناسداك تتجاوز المليار دولار بدعم من وولت فاكتوري المزوّد الرائد للشركات أحادية القرن: القيمة السوقية للأسهم المتداولة لمنصة سوبا المدرجة في بورصة ناسداك تتجاوز المليار دولار بدعم من وولت فاكتوري

طرحت شركة "سوسايتي باس إنكوربوريتد" ("سوبا") أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت علامة "سوبا" اعتباراً من 9 نوفمبر2021. وأصبحت "سوبا" أول شركة مقرها في فيتنام تكمل الاكتتاب العام الأولي التقليدي في سوق الأوراق المالية خارج فيتنام.

وبلغ عدد الأسهم المطروحة للحسابات العامة ما يقرب من 2.9 مليوناً، مع إعلان تسعير إجمالي قدره 26 مليون دولار كما هو مبين في موقع ناسداك.كوم. وكان سعر السهم العادي لشركة "سوبا" مدرجاً في الأساس بسعر 9 دولارات أمريكية لكل سهم. واعتباراً من اليوم، تجاوز السهم سقف السوق البالغ 1 مليار دولار أمريكي ويتم التداول به حاليًا بقيمة 48.30 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد.

وقال دينيس نغوين، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سوسايتي باس إنكوربوريتد": "بصفتنا بائعاً للبرمجيات، ساعدتنا ’وولت فاكتوري‘ في بناء منصة ’سوبا‘ الفريدة لضمان تسهيل التعاملات  ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية بين عملائنا وتجارنا في جنوب شرق آسيا." وتابع: "تعمل منصتنا التسويقية على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية في أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا، ما يساهم في توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي في بعض الأسواق الأكثر دينامية في العالم."

وقد أعربت شركة "وولت فاكتوري" عن حماسها الشديد حيال شراكتها مع شركة "سوبا" لتقديم حلول مخصصة في مجال التكنولوجيا المالية تضيف قيمة للأعمال وتحفز النجاح في الامتثال.

من جانبه، قال ميخائيل ميروشنيشنكو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في "وولت فاكتوري": "يمثّل إنشاء حل موثوق به في مجال التكنولوجيا المالية لتمكين العملاء من الحصول على تجارب ولاء تحديًا لأي مزود برمجيات." وتابع: ""نجحت ’وولت فاكتوري‘ في استقطاب أفضل منصة متاحة للتجارة الإلكترونية تتخطى توقعات الأعمال التجارية بين الشركات والأعمال التجارية بين الشركات والمستهلكين في المنطقة."

ومنذ تأسيسها في فيتنام، تخطط "سوبا" لتوسيع حضور علامتها التجارية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا بعد الاكتتاب العام الأولي من خلال توفير خدمات شاملة على مستوى المنطقة مثل حلول نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، والبنية التحتية للدفع القابلة للتطوير، وتحليلات ملف تعريف العملاء، وإدارة الولاء، والحزم المصممة حسب الطلب لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

 

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