«عروس البحر من تاني».. أول مبادرة حكومية مجتمعية لإعادة تجميل الإسكندرية (صور)

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاربعاء، إشارة البدء في تنفيذ أول مبادرة حكومية مجتمعية لتجميل مدينة الإسكندرية وإعادة رونقها الحضاري والتاريخي تحت شعار «عروس البحر من تاني»، والتي تأتي إتساقاً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي لمحافظة الإسكندرية لإطلاق حزمة من المشروعات التي تهدف إلى إعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع الجهات المختصة.

وقال محافظ الإسكندرية أن مبادرة تجميل مدينة الإسكندرية تشمل جميع أنحاء وضواحي الإسكندرية وليس الكورنيش والطرق الرئيسية فحسب.

وأوضح أنها تعد أول مبادرة تهدف لإشراك المواطن وجميع منظمات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على المشكلات والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة من المشروعات.

ووجه المحافظ دعوة إلى جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية للمشاركة في المبادرة، موضحًا أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومديري الإدارات يعملوا على مدار 24 ساعة لانجاح هذه المبادرة وتحقيق جميع أهدافها.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إطلاق مسابقة لأختيار أجمل وأفضل حي من بين أحياء الإسكندرية، لافتاً إلى أن الحي الفائز سيتم تكريمه وجميع العاملين به.

وأشار المحافظ أن كل رئيس حي في نطاقه سيكون بمثابة المنسق بين الشباب السكندري والمجتمع المدني المشاركين وذلك لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه خلال المبادرة.

من جانبها؛ أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المواطن في هذه المبادرة هو حجر الأساس الرئيسي وسيتم تسخير جميع جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لانجاح تلك المبادرة.

وأشارت عازر إلى حزمة المشروعات التي يتم تنفيذها لإعادة الإسكندرية إلى سابق عهدها كعروس للبحر الأبيض المتوسط والتي تأتي في ضوء مطالب المواطنين. لافتة إلى مشروع الهوية البصرية، والرؤية الاستراتيجية التي تنفذ للاهتمام بميادين الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات والأجهزة المعنية.

"عروس البحر من تانى" .. أول مبادرة حكومية مجتمعية لإعادة تجميل الاسكندرية من جديد (صور)

"عروس البحر من تانى" .. أول مبادرة حكومية مجتمعية لإعادة تجميل الاسكندرية من جديد (صور)

"عروس البحر من تانى" .. أول مبادرة حكومية مجتمعية لإعادة تجميل الاسكندرية من جديد (صور)

"عروس البحر من تانى" .. أول مبادرة حكومية مجتمعية لإعادة تجميل الاسكندرية من جديد (صور)

"عروس البحر من تانى" .. أول مبادرة حكومية مجتمعية لإعادة تجميل الاسكندرية من جديد (صور)

"عروس البحر من تانى" .. أول مبادرة حكومية مجتمعية لإعادة تجميل الاسكندرية من جديد (صور)

"عروس البحر من تانى" .. أول مبادرة حكومية مجتمعية لإعادة تجميل الاسكندرية من جديد (صور)