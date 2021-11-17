محافظ الشرقية يوافق علي فتح باب العمل بنظام الحصة (الشروط والأوراق المطلوبة)

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وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فتح باب العمل بنظام الحصة بمدارس المرحلة الإبتدائية بجميع الإدارات التعليمية للعام الدراسي2021/2022 في مواد «معلم فصل، رياضيات، لغة عربية، لغة إنجليزية»، والمرحلة الإعدادية في مادة العلـوم بإدارتي بلبيس وفاقوس، وذلك لصالح العمل والعملية التعلمية وسدا للعجز في تلك التخصصات المطلوبة.

وأوضح رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ، تفيد بصدور الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021، الصادر من الدكتور وزير التربية والتعليم الفني، بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بنظام الحصة للعام الدراسي 2021/2022، وكذا التعليمات الصادرة من مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، وكتاب رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة، لسد العجز الفعلي في التخصصات للعمل بنظام الحصة في المواد الدراسية سالفة الذكر.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه بعرض الموضوع على المحافظ وافق طبقا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وأشار وكيل أول الوزارة، أن المؤهلات المطلوبة هي أن يكون خريج كليات التربية للتخصصات المطلوبة، وخريج مؤهل عال + دبلوم تربوي، .ويكون من المؤهلات التي ينطبق عليها العمل بكل تخصص، لافتا إلى أنه على المتقدم تقديم طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية، وأصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد 4 صور منه، وتقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس، بالإضافة إلى عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث، وعدد 4 صور من شهادة الميلاد، وعدد 1 دوسيه بلاستيك.

وأضاف أنه سيتم الإستعانة بالمعلمين بالحصة لمن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا، ثم يتم المفاضلة بين المتقدمين وفق المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013، للقانون 93 لسنة 2012 المعدل للقانون 155 لسنة 2007 ،ووفق الشروط المرسلة للإدارات التعليمية على أن يتم سد العجز في المناطق النائية أولا بمعرفة الموجة الأول لكل مادة، ويتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز ،وحسب الأماكن التي تعانى من عجز في المواد الأساسية.