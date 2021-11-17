«لفوها بالكفن بعد الزفاف».. تفاصيل وفاة عروس بعد ساعة من الفرح بالمنيا

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لفظت عروس أنفاسها الأخيرة عقب زفافها بساعة بقرية ريدة بمركز المنيا، وكشفت التقارير الطبية إصابتها بأزمة قلبية دون تعرضها لإمراض مزمنة.

وأكد أهالي القرية أن العروس كانت في حالة من البهجة والرقص خلال ساعات الاحتفال بالزفاف، ولم يبد عليها أي علامة من علامات التعب.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوفاة نادية طه ماضي محمد، 24 سنة، مقيمة بقرية ريدة بمركز المنيا، بأزمة قلبية، عقب زفافها بساعة.

كشف تقرير الدكتور بيومي محمد أحمد، مفتش الصحة، وفاتها بأزمة قلبية، دون وجود أسباب أخرى.

مصرع عروس المنيا بعد ساعة من زفافها

وقال الحاج طه ماضي محمد، 48 سنة، موظف، والد العروسة، تم خطوبة نجلتي قبل 3 سنوات، لابن عمتها، وتقرر عقد زفافها الأسبوع الحالي، وعقب ليلة سعيدة من الفرحة والبهجة، ودخولها إلى منزل الزوجية، أصيبت بأزمة قلبية، نتيجة الفرحة والبهجة .

وأكد «الحاج طه» لـ«المصري اليوم» أن ابنته كانت تحفظ القران الكريم، وتم تعليمها بالأزهر الشريف، لكنها لم تستكمل تعليمها الجامعي، وكانت تحفظ أبناء القرية القران، وطلب منها العمل بمعهد الفتيات بالمنيا، لتعليم التلاميذ القران، لكنها فضلت الزواج .

وأضاف «الحاج طه» ابنتي كانت جميلة وتم خطبتها، لابن عمتها، يوم حنة شقيقتها الكبيرة، وكانت تتميز بأنها ربة منزل متميزة، وقد ودعتنا يوم فرحها.