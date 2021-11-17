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يمنى الشردى تناقش تمكين المرأة اقتصاديا مع وفدا من وزارة الاقتصاد وسيدات أعمال ألمانيا

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يمنى الشردى تناقش تمكين المرأة اقتصاديا مع وفدا من وزارة الاقتصاد وسيدات أعمال ألمانيا يمنى الشردى تناقش تمكين المرأة اقتصاديا مع وفدا من وزارة الاقتصاد وسيدات أعمال ألمانيا

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استضافت الدكتورة يمني الشريدي رئيس جمعية سيدات الأعمال المصرية ، وفدا من وزارة الإقتصاد وجمعية سيدات أعمال ألمانيا، ودارت المناقشات حول التطورات الاقتصادية العالمية لتمكين المرأة ومشروع الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في وألمانيا.

وأكدت الشريدى فى تصريح ل"المصرى اليوم" على إيمانها الشديد بدور المرأة في دفع عجلة الاقتصاد المصري؛ حيث أن المرأة هي نصف المجتمع ومن المهم جداً أن يكون لها دور فاعل وبنّاء في شتى مجالات العمل؛ مشيرة إلى توقيع بروتكول تعاون بين سيدات ألمانيا ولبنان تونس والجزائر وإطلاق مبادرة لمنح كورسات للسيدات من أجل رفع قدرة المرأة في بناء منصة متشعبة تفيد المرأة العاملة وربطها بكل الجهات الدولية والمحلية المهتمة بتنمية ودعم المرأة .

وأوضحت الشريدى حرص الجمعية على مساعدة رائدات الأعمال في التعرف على المجالات المناسبة لهن من خلال الحصول على تدريب أفضل وتوفير فرص علاقات محلية ودولية تساعدهن في الوصول إلى أهدافهن وتحقيقها.

المصرى اليوم

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