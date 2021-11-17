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ضبط 7 عاطلين بحوزتهم هيروين وحشيش في القليوبية

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ضبط 7 عاطلين بحوزتهم هيروين وحشيش في القليوبية ضبط 7 عاطلين بحوزتهم هيروين وحشيش في القليوبية

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ضبطت مديرية أمن القليوبية 7 عاطلين في مدن الخصوص والقناطر والخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبحوزتهم 250 جراما من الهيروين و370 جراما من مخدر الحشيش و60 جراما من مخدر البودر و237 قرص مخدرة، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير مباحث القليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 7 عاطلين بالخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب، وبحوزتهم 220 جراما من الهيروين المخدر، و370 جراما من مخدر الحشيش، و60 جراما من مخدر البودر، و237 قرص مخدرة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عن تلك الحملات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحررت المحاضر اللازمة، وتم عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

المصرى اليوم

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