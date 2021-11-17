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حذر الدكتور طار ق زيدان رئيس حزب نداء مصر، من تكرار كارثة تعرض 500 أسرة بأسوان للضمار بسبب الأمطار التي سقطت على المحافظة خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن هناك العديد من القري والعزب والنجوع بالصعيد تعانى من الفقر وقلة الإمكانيات مما تعرضها لتكرار كارثة أسوان خلال فصل الشتاء، مطالبا الحكومة بسرعة الإعلان عن خطتها لمواجه سوء الأحوال الجوية المتوقع خلال شهر الشتاء، وتحذير خبراء الأرصاد من تعرض البلاد للسيول

ونوه، أنه بعد الامطار الغزيرة التي سميت عاصفة التنين والتي حدثت منذ 5 سنوات في الإسكندرية وغمرت الأراضي الزراعية بحوالي 25 سم من المياه واستمرت لمدة أسبوعين نتيجة عدم وجود جبال في هذه المنطقة، فوجود مصارف في أراضي الدلتا شيء مهم جدا لاستيعاب أي كمية زائدة من الامطار تسقط على أراضي لبدلتا في المناطق التي تتساقط فيها امطار.

وذكر الدكتور طارق زيدان، ان الدولة وضعت خطة عام 2016 من أجل الاستفادة من هذه السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة بعد السيول التي سقطت على مدينة الإسكندرية والبحيرة والتي تسببت في خسائر كثيرة، وتكلفة تلك الخطة 4.3 مليار جنية تنفق خلال 5 سنوات، بدأت في منطقة جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر ووادي النيل، تعتمد الخطة على إقامة عدد من السدود على المخرات الجبلية للاستفادة من الامطار المتساقطة، واشتملت الخطة أيضا على انشاء غدد من البرك الصناعية التي تتجمع فيها المياه للاستفادة منها في الزراعة بواسطة البدو أو في الرعي.

وأضاف أن الخطة اشتملت أيضا على إقامة توسعة للمخرات حتى تكون حركة المياه هادئة، بالإضافة إلى انشاء عدد من الكباري والانفاق والمباني التي توجه اتجاه سير السيول بدلا من توجهها إلى المناطق السكنية إلى أماكن أخرى بعيدة، كما اعتمدت الخطة على تزويد المناطق النائية بمستودعات لوجستية تعتمد على توفير المواد الغذائية في حالة فطع الطرق وعزل هذه المناطق اثناء السيول، بالإضافة إلى توعية المواطن بواسطة وسائل الاعلام المختلفة للإنذار المبكر في حالة حدوث السيول.