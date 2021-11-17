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«شوقي»: صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة في جودة التعليم

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«شوقي»: مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة في جودة التعليم «شوقي»: صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة في جودة التعليم

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أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة في جودة التعليم.

وفي هذا السياق، قال موقع USNews إن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إشادة جامعة «هارفارد» بمستوى «بنك المعرفة المصري» وكذا تعامل مصر في قطاع التعليم مع جائحة «كورونا».

المصرى اليوم

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