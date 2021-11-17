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تقرير حقوقي: «مجمع وادي النطرون».. تنفيذ فعلي لتوصيات ومعايير الأمم المتحدة

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تقرير حقوقي: «مجمع وادي النطرون».. تنفيذ فعلي لتوصيات ومعايير الأمم المتحدة تقرير حقوقي: «مجمع وادي النطرون».. تنفيذ فعلي لتوصيات ومعايير الأمم المتحدة

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أكد تقرير حقوقي إن إعادة تأهيل السجون في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يؤكد جدية الدولة في تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي.

وأصدرت وحدة الدراسات بمؤسسة السلام للتنمية وحقوق الإنسان، دراسة حقوقية بعنوان «إعادة تأهيل السجون في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، توضح التزامات مصر وتعهداتها الدولية المرتبطة بقطاع السجون ومعاملة المحتجزين، لا سيما المرتبطة بالتوصيات المقدمة لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الأخير، التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام، أن مجمع «الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون» الذي تم افتتاحه مؤخرًا، يؤكد أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، مضيفًا أن مجمع وادي النطرون هو تنفيذ فعلي للتوصيات والمعايير التي أقررتها الأمم المتحدة المرتبطة بالسجناء وأوضاع السجون.

وأشار إلى أن القانون المصري يُلزم الدولة باحترام كرامة كل مواطن، بما في ذلك كرامة السجناء، وتلتزم الدولة بمجموعة كبيرة من المعايير الدولية التي تمثل الغطاء القانوني للعناية بالسجناء وأماكن الاحتجاز. مشددا أن افتتاح مجمع وادي النطرون بادرة طيبة من الدولة، تؤكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المسار الصحيح.

المصرى اليوم

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