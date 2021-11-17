نائب يطالب بتطبيق غرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء المخلفات

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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة، بتعميم قرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، لتكون عقوبة إلقاء المحلات المخلفات في الشارع تتراوح ما بين ألف حتى 20 ألف جنيه.

وقال زين الدين، في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والبيئة تقدم به للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الأربعاء، إنه من المؤسف أن نرى ما يتم من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت بطول البلاد وتستمر أزمة القمامة في هزيمة الحكومة.

وأكد النائب أن أفضل الحلول هو إسراع الحكومة في تعميم قرار محافظ البحر الأحمر على جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء وحتى القرى على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن التطبيق الحقيقى لهذا القرار على أرض الواقع سيكفل القضاء نهائيا على أكوام القمامة والزبالة التي تتخلص منها غالبية المحلات وتلقى بها في الميادين العامة والشوارع مما يتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض.

وطالب النائب من الحكومة نسف جميع الخطط والبرامج القديمة في مواجهة أزمة القمامة بعد فشلها الذريع بما فيها الاستعانة بالشركات الأجنبية للتخلص من القمامة، مؤكدًا ضرورة التفكير في حلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق ليس للتخلص من القمامة ولكن في تحقيق أكبر استفادة منها مثلما يحدث في العديد من دول العالم.