أخبار عاجلة

«زي النهارده» وفاة الدكتور ميلاد حنا 26 نوفمبر 2012 -
رئيس سموحة: لا نفكر في إقالة أحمد سامي بعد رباعية الأهلي -
عبد الحميد بسيوني عن موقفه من العمل مع كارتيرون: «هفكر 1000 مرة» -
«زى النهارده» وفاة الفنانة صباح ٢٦ نوفمبر ٢٠١٤ -
«زي النهارده» وفاة الفنان توفيق الدقن 26 نوفمبر 1988 -
تحصين أكثر من 80 ألف ماشية في كفر الشيخ ضد القلاعية والوادي المتصدع -
معتز البطاوي : الأداء التحكيمي «علامة استفهام» .. وتقدمنا بشكوى للجبلاية ورابطة الأندية -
رئيس سموحة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة مروان حمدي في يناير -
أحكام دوائر الإرهاب في أسبوع على المتهمين بـ «قضايا العنف وحيازة مفرقعات» -
حارس الأهلي السابق: كارتيرون بيضحك على جمهور الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

الوكالة الذرية: إيران تقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة نووية

Print

رويترز: وفد إماراتي كبير يزور طهران

قالت وكالة "رويترز"، إن وفدا على مستوى عال من دولة الإمارات سيزور طهران قريبا. وقال مسؤولان من الخليج وإيران للوكالة ...

e5916e6bfe.jpgأبها :الوطن
3fb0883c81.jpg12 ربيع الثاني 1443 هـ

القيادة تهنئ لاتفيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا، الرئيس إيجيلس ليفيتس بمناسبة ذكرى...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

القيادة تهنئ المغرب بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك المملكة المغربية،الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

القيادة تهنئ عُمان بذكرى اليوم الوطني للبلاد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري

منح التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، تطمينات لحالة القلق التي دارت على مدى الأيام الفائتة بين الأوساط السياسية والصحفية...

icon-byline.pngعدن: نادر الصوفي
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

طعن إمام جامع بسكين في تونس

قال وزير الشؤون الدينية في تونس، الثلاثاء، إن إمام مسجد تعرض للطعن بسكين في أحدث عملية عنف تشهدها البلاد، ولكنه استبعد أن يكون...

icon-byline.pngتونس: الوكالات
icon-clock.png11 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
بعد تقرير الإخبارية.. مجهولون يحرقون السيارة السياحية بـ"الريث"

بعد تقرير الإخبارية.. مجهولون يحرقون السيارة السياحية بـ"الريث"

دراسة: ارتفاع ملحوظ في عدد مستخدمي التطبيقات الإخبارية بالهواتف الذكية

دراسة: ارتفاع ملحوظ في عدد مستخدمي التطبيقات الإخبارية بالهواتف الذكية