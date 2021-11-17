الوكالة الذرية: إيران تقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة نووية
قالت وكالة "رويترز"، إن وفدا على مستوى عال من دولة الإمارات سيزور طهران قريبا. وقال مسؤولان من الخليج وإيران للوكالة الإخبارية...
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية لاتفيا، الرئيس إيجيلس ليفيتس بمناسبة ذكرى...
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لملك المملكة المغربية،الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى...
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم...
منح التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية، تطمينات لحالة القلق التي دارت على مدى الأيام الفائتة بين الأوساط السياسية والصحفية...
قال وزير الشؤون الدينية في تونس، الثلاثاء، إن إمام مسجد تعرض للطعن بسكين في أحدث عملية عنف تشهدها البلاد، ولكنه استبعد أن يكون...