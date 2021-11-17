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"سكني" يتيح حجز 500 وحدة سكنية في ضاحيتَي "الجوهرة" و"خيالا" بجدة

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"سكني" يتيح حجز 500 وحدة سكنية في ضاحيتَي "الجوهرة" و"خيالا" بجدة "سكني" يتيح حجز 500 وحدة سكنية في ضاحيتَي "الجوهرة" و"خيالا" بجدة
امتدادًا لأكثر من 68 ألف وحدة متنوعة المساحات والتصاميم في 25 مشروعًا

أعلن برنامج "سكني" عن إتاحة حجز أكثر من 500 وحدة سكنية إضافية ضمن مشاريع البرنامج تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص في محافظة جدة، حيث تأتي هذه الوحدات امتدادًا لأكثر من 68 ألف وحدة متنوعة المساحات والتصاميم في 25 مشروعًا تحتضنها المحافظة، ويمكن الاطلاع على الوحدات ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق "سكني" باستحقاق فوري، دون انتظار، وخطوات إلكترونية سهلة وميسرة.

وأوضح البرنامج أن الوحدات ضمن مشروع "ميلاء" الواقع في ضاحية "خيالا" الممتدة على مساحة تتجاوز 1.5 مليون م2، وتتجاوز مساحة المشروع 428 ألف م2 ويوفر 819 وحدة، منها 290 فيلا وتاون هاوس متاحة للحجز بأسعار تبدأ من 875 ألف ريال وبمساحة 258 م2، ويمكن حجز الوحدات من خلال زيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة، أو عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/project/547003.

وفي ضاحية "خيالا"، يتيح مشروع "سما جدة" الذي يضم 858 شقة سكنية نحو 150 شقة للحجز الفوري بأسعار تبدأ من 458 ألف ريال، فيما تبدأ مساحات الشقق المتاحة من 149 م2 حتى 184 م2، ويمكن حجزها بزيارة مركز سكني الشامل بمحافظة جدة، أو عبر الرابط: https://sakani.housing.sa/project/546808.

وأشار "سكني" إلى أن ضاحية الجوهرة التي تمتد على مساحة تتجاوز 2 مليون م2 وتوفر بيئة عصرية متكاملة الخدمات والمرافق تلبي تطلعات الأسرة ، وتتيح حاليًا 97 شقة سكنية للحجز إلكترونيًا في مشروع "بوفارديا سيتي" بأسعار تبدأ من 683 ألف ريال وبأقساط ميسرة، وتبدأ مساحات الشقق المتاحة من 253 م2. ويمكن الاطلاع على تفاصيل "بوفارديا سيتي" عبر الرابط:https://sakani.housing.sa/project/542240.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 106 مشروعات سكنية توفر 146 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات ما بين شقق وفلل وتاون هاوس في بيئة سكنية متكاملة وبمتوسط 700 ألف ريال للوحدة، ونحو 223 مخططًا سكنيًا توفر أكثر من 180 ألف أرض في أغلب مدن ومحافظات المملكة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) بزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

يُذكر أن تطبيق وموقع "سكني" يقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية المتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق الفوري، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية بعد معرفة مواقعها ومميزاتها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد" وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، وخدمة "السوق العقاري"، وغيرها من الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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