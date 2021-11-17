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دي كابريو وجينيفر لورانس في مهمة لإنقاذ العالم بـ«Don't Look Up» يوم 24 ديسمبر

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دي كابريو وجينيفر لورانس في مهمة لإنقاذ العالم بـ«Don't Look Up» يوم 24 ديسمبر دي كابريو وجينيفر لورانس في مهمة لإنقاذ العالم بـ«Don't Look Up» يوم 24 ديسمبر

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دي كابريو وجينيفر لورانس في مهمة انقاذ العالم بـ«Don't Look Up» يوم 24 ديسمبر.

تبدأ نتفليكس العالمية في عرض فيلم «Don't Look Up» يوم 24 ديسمبر المقبل وذلك عبر منصتها وهو من بطولة ليوناردو دي كابريو وجينيفر لورانس وإخراج وسيناريو آدم مكاي.

ويدور الفيلم حول خريجة علم الفلك Kate Dibiasky (النجمة جنيفر لورانس)، وأستاذها Dr. Randall Mindy (النجم ليوناردو دي كابريو) باكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي. المشكلة أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية. المشكلة الأخرى؟ يبدو أن لا أحد يهتم.

يتضح لهما أن تحذير البشرية من مذنب بحجم جبل إيفرست سيدمر الكوكب هي حقيقة من الصعب استيعابها. بمساعدة Dr. Oglethorpe ( النجم روب مورجان)، ينطلق كل من Kate وRandall بجولة إعلامية تنقلهما من مكتب الرئيسة Orlean ( النجمة ميريل ستريب) التي لا تهتم بالأمر، وابنها المختل نفسياً ورئيس العاملين بالبيت الأبيض Jason (النجم جوناه هيل)، وصولاً إلى موجات برنامج The Daily Rip، برنامج صباحي مثير يستضيفه كل من Brie ( النجمة كيت بلانشيت) وJack (النجم تايلر بيري)

مع ٦ أشهر متبقية على اصطدام المذنب بالأرض، نكتشف أن إدارة دورة إخبارية على مدار الساعة، وجذب اهتمام الجماهير المهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي قبل فوات الأوان هي مسألة فكاهية بشكل صادم ما الذي يحتاجونه ليجعلوا العالم ينظر لأعلى؟!

فيلم Don’t Look Up من تأليف وإخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار آدم مكاي (مخرج فيلم The Big Short)، ويشارك في البطولة كل من مارك رايلانس، رون بيرلمان، تيموثي شالاميه، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي (المعروف باسم كيد كودي)، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، وتومير سيسلي بصحبة كيت بلانشيت وميريل ستريب.

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