الليلة.. CBC تذيع حفل جنات وريهام عبد الحكيم بمهرجان الموسيقى العربية

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تعرض قناة cbc العامة حفل النجمتين جنات وريهام عبدالحكيم، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، الليلة، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

وتغني جنات بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، مسا الجمال كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، فكرة من ألحان محمد يحيي، كلمات أيمن بهجت قمر، كما تشدو للمرة الأولى للمطربة الكبيرة شادية قولو لعين الشمس، ألحان بليغ حمدي وكلمات مجدي نجيب،خيط ضعيف للشاعر بهاء الدين محمد،الحان خالد عز.

وتغني جنات أيضا بأغاني شعوري ناحيتك كلمات عبدالوهاب محمد، ألحان سيد مكاوي، أوعى كلمات وألحان عزيز الشافعي، مين بيعيش، كلمات جمال الخولي، ألحان محمد يحيي، عن العشاق، وغنت لكوكب الشرق ام كلثوم أغنيتها دارت الايام كلمات مأمون الشناوي،الحان محمد عبدالوهاب، البادي اظلم، كلمات تامر حسين ،الحان أشرف سالم.

وتقدم «ريهام» خلال الحفل العديد من الأغنيات الشهيرة، أبرزها «وحياة عينيك»، و«إيه هو ده»، و«الأسامي»، و«خاتم سليمان»، و«زي العسل»، و«فيها حاجة حلوة»، و«حيرت قلبي معاك».

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات عدد من النجوم، من بينهم الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والفنان على الحجار والفنان هاني شاكر والفنانة مي فاروق والفنانة فايا يونان والفنان صابر الرباعي والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.