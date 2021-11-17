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قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية الخاصة بتوزيع وجبات مدرسية على طلاب المدارس، جعلت مصر تسبق الإعلان المشترك الذي التزمت 5 وكالات أممية والخاص بدعم «تحالف الوجبات المدرسية»، وهو تجمّع يضم أكثر من 60 دولة بقيادة فرنسا وفنلندا، وتتمثل رؤية التحالف في منح كل طفل محتاج فرصة الحصول على وجبة مغذية في المدرسة بحلول عام 2030.

وأوضح المير أن وكالات الأمم المتحدة الخمس، هي منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو، أعلنت دعمها القوي للتحالف الدولي الذي يهدف إلى تحسين التغذية والصحة والتعليم بشكل سريع بالنسبة للأطفال في سن المدرسة في جميع أنحاء العالم.

وقال المير إن ما تضمنه إعلان وكالات الأمم المتحدة الخمس يتمشى تماماً مع برامج الصحة والتغذية المدرسية التي أعلنت عنها مصر باعتبار الوجبات المدرسية تدخلات فعّالة لدعم نمو وتطور أطفال المدارس وأن بإمكان هذه البرامج المساعدة في مكافحة فقر الأطفال والجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله وأن الوجبات المدرسية تجذب الأطفال إلى المدرسة وتدعم تعلّم الأطفال وصحتهم ورفاههم على المدى الطويل.