يوم ثقافي احتفالا بأعياد الطفولة بقصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر

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ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى محافظة الدقهلية التابعة لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، التقي أهالي قرية السعدية مع فعاليات متنوعة للمسرح المتنقل.

تضمنت محاضرة بعنوان "الفرق بين الدماغ والمخ والعقل" حاضرها د.ثابت غنام، الذي أشار إلي أن العقل هو كلمة معنوية وليست مادية ويقصد به القدرة على التفكير والتي يتميز بها الإنسان عن الحيوانات،

أما الدماغ فهو يمثل المحتوى الموجود داخل جمجمة الإنسان وهو مسؤول عن كل العمليات العصبية في الجسم والتحكم بعمل أعضاءه ويشتمل على المخ،

من جهة أخرى نظم قصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر بالتعاون مع مدرسة السادات الإبتدائية يوم ثقافي احتفالا بأعياد الطفولة تضمن قراءة قصة.

بجانب مسابقة ثقافية وفوازير وألعاب ذكاء بين الطلبة وورشة رسم وتلوين، كما ناقش قصر ثقافة الطفل كتاب "الإحتباس الحراري" بالتعاون مع مدرسة السيدة خديجة للبنات مع د.محمود سلامة الهايشة الذي تحدث عن تلوث الغلاف الجوي عن طريق عادم السيارات وكلما زاد عدد السكان كلما زاد الاحتياج للوقود كلما زاد التلوث ومعاناة بعض الدول،

وفي سياق آخر عقد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة المنصورة محاضرة بعنوان "أساسيات الحاسب الآلي" تناولت فيها شرح كيفية التعامل مع التطبيقات الأساسية للحاسب الآلي.

تلاها أمسية شعرية للشاعر عصام أبو الدهب والذي قدم باقة من قصائده الوطنية منها "يا صبية، يا جيش بلدي، نيلك في سواعد ولادك"، كما أقيمت ورشة فنية لتعليم الرسم والتلوين لأبناء القرية والقرى المجاورة على هامش الفعاليات.