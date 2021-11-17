«التحالف المصري» يدين قبض السلطات الإثيوبية على ألف شخص في تيجراي

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أدان التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية توقيف ألف شخص في إقليم تيجراي من قبل السلطات الإثيوبية منذ فرض قانون الطوارئ في مطلع الشهر الحالي.

وفي بيان له، استنكر التحالف تفاقم الأزمات الإنسانية التي يعانيها إقليم التيجراي جراء منع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لوصول المساعدات الأممية، ويؤدي الحصار الفعلي المفروض على تيجراي منذ عام إلى نقص كميات ضخمة من الغذاء والدواء حيث يعاني حوالي 400.000 شخص من المجاعة الحادة. وطبقا لأحد التقارير الإسبوعية للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني، إن المساعدات لم تصل الى المنطقة عن طريق البر منذ 18 أكتوبر الماضي، وأن 364 شاحنة عالقة في عفر بانتظار إذن من السلطات لإكمال سيرها.

وأكد البيان أن إثيوبيا تتلقى مساعدات عديدة من صناديق الأمم المتحدة، ورغم ذلك لم تقم بفك الحصار وإيصال المساعدات، حيث تم تخصيص 25 مليون دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) وذلك لدعم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وحماية المدنيين في إثيوبيا.

وأوضح أن هذا التخصيص الجديد دعم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لإثيوبيا هذا العام إلى 65 مليون دولار، مما يجعل إثيوبيا ثاني أكبر متلق لأموال الصندوق في عام 2021. كما تم الإعلان عن تخصيص 15 مليون دولار من الصندوق الإنساني لإثيوبيا، مما أدى إلى رفع إجمالي ضخ الأموال لإثيوبيا إلى 40 مليون دولار، وسيبلغ إجمالي دعم الصندوق الإنساني لإثيوبيا هذا العام حوالي 80 مليون دولار بعد التخصيص الجديد لـ 15 مليون دولار.

وطالب البيان السلطات الفيدرالية الإثيوبية بعدم تسيس الأزمة الإنسانية جراء التطورات الداخلية، ومساعدة الحالات المتفاقمة والتي تحتاج الغذاء والدواء.