«صناعة الشيوخ»: انضمام 11 ألف شركة للفاتورة الإلكترونية يقضى على التهرب الضريبي

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قال النائب محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن نجاح وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تنفيذ التكليفات الرئاسية للتحول الرقمى وتطبيق النظم الإلكترونية الجديدة في كل ما يتعلق بملفات وقضايا داخل وزارة المالية.

واعتبر المنزلاوي، في بيان الأربعاء، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على 11 ألف شركة، منهم شركات وصلت فواتيرها لـ600 ألف يتم رفعها يومياً والتوقع أن يكون هناك زيادة كبيرة من أعداد الفواتير التي سترفع يوميا في الفترات القادمة، يعد إنجازا كبيرا وتاريخيا يحسب لوزارة المالية.

وأكد أن هذا النظام يدعم الاقتصاد الوطنى ويعمل على تشجيع الاستثمار الصناعى والزراعى والسياحي، إضافة إلى أنه يقضى نهائيا على ظاهرة التهرب الضريبي خاصة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية نظام مركزي يمكن المصلحة من الاطلاع على بيانات التعاملات التي تتم بين الشركات بشكل لحظي، وهذا النظام يحقق طفرة في الحصول على المعلومة الخاصة بالتعامل، بشكل يختلف عن نظام الفاتورة الورقية.

وناشد المنزلاوى جميع أصحاب الشركات والمشروعات الانضمام لهذا النظام مطالباً من الحكومة الاسراع في حسم ملف ضم الاقتصاد غير الرسمى والمسمى بالاقتصاد الخفى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز التشجيعية لاصحاب المشروعات داخل الاقتصاد غير الرسمى تكفل انضمامهم للاقتصاد الرسمى وفى مقدمتها منحهم تراخيص مجانية لمشروعاتهم ومنحهم فرصة لمدة مناسبة في عدم تحصيل أي ضرائب أو رسوم منهم مع منحهم الفرص في عرض منتجاتهم داخل المعارض المحلية والخارجية ومنحهم اولوية في تصوير منتجاتهم للخارج.