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«التجارة الداخلية»: إنشاء أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية

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«التجارة الداخلية»: إنشاء أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية «التجارة الداخلية»: إنشاء أول سوق جملة نموذجي باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية

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أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية واوضح عشماوي أن السوق المصري سيشهد اول سوق جملة نموذجي باستثمارات ٨ مليارات جنيه بادارة فرنسية قريبا بالاضافة إلى انه سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية باستثمارات ٣٠ مليار جنيه لزيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الاساسية إلى 8 و9 اشهر بالإضافة إلى انه سيتم تداول أول سلع بالبورصة المصرية السلعية خلال الربع الأول من العام القادم كذلك مناقشة مشروع قانون للتجارة الإلكترونية حيث من المقرر ان يكون هناك منصة للتجارة الإلكترونية خاصة بالمعارض الموسمية.

واضاف الدكتور إبراهيم عشماوي في الكلمة القاها نيابة عن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال افتتاح مؤتمر للأعمال بيزنكس في دورته الرابعة إن الاقتصاد المصري إن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ ٣.٦ مليار دولار وبعد كورونا يبلغ ٥ مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء «بالكريديت كارد» اما تعاملات الكاش تعادل ٥ أضعاف تعاملات المدفوعات الالكترالإلكترونية لافتا إلى أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ ٢٢ تريليون دولار منها ١٧ تريليون للتجارة و٥ تريليون للخدمات.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي إن أسباب التضخم العالمى هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج ولكن لم يشهد السوق المصري في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الأوروبية، مؤكدا أن السوق المصري لم يشهد أي نوع من التذبذبات السعرية خاصة في السلع الأساسية مؤكدا توافر احتياطي الاستراتيجي من ٢٨ سلعة أساسية بما يكفي فترة تصل إلى ٦ أشهر.

المصرى اليوم

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