دراسة صادمة بشأن المتعافين من كورونا

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بينما تتكشف الآثار الجانبية للفيروس المستجد يومًا تلو الآخر، خلصت دراسة حديثة إلى نتائج صادمة بشأن المتعافيين من فيروس كورونا، بعدما أكدت دراسة حديثة أن نصف المتعافين بصدد مواجهة أعراض «كوفيد طويل الأمد»، لنحو ستة أشهر عقب التعافي.

وحسبما أوردته ورقة بحثية حديثة نشرتها دورية الجمعية الطبية الأمريكية JAMA فأن 50% من الأشخاص المتعافين من كورونا يعانون من تبقى أعراض مستمرة فيما بات يعرف بـ«كوفيد طويل الأمد»، بحسبما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

ووفقًا للورقة البحثية التي استعرض عدة دراسات متعلقة بكوفيد طويل الأمد فإن نصف المتعافينكورونا تظهر عليهم مشكلات صحية جسدية ونفسية لأكثر من 6 أشهر في أعقاب التعافي والشفاء.

وأشارت الورقة البحثية إلى أن آثار كوفيد طويل الأمد الصحية تتفاوت من شخص إلى آخر لافتة إلى أن من بين أعراضها فقدان الوزن، والشعور بالتعب والإعياء، وذلك استناداً لفحص ومسح أكثر من 250 ألف شخصاً شملتهم الورقة البحثية عبر مسح عدد من الدراسات.

وحسبما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» عن دورية الجمعية الطبية الأمريكية JAMA أظهرت نتائج 20% من المتعافين من فيروس كورونا أنهم يعانون من ضعف في الحركة، فيما يعاني 25% من صعوبة في التفكير أو التركيز، بينما يعاني حوالي 30% من القلق المستمر.

وبينما لفتت الورقة البحثية إلى أن 25% من المتعافين يعانون من مشاكل تنفسية، كشفت أن بعض المتعافين يعانون من أعراض جديدة مثل تساقط في الشعر أو طفح جلدي، فضلاً عن مجموعات أخرى أقل تعاني من مشاكل في القلب والأوعية الدموية وآلام الصدر ومشاكل في الجهاز الهضمي.

وأكدت الدراسة أن تأثيرات كوفيد طويل الأمد كإصابة بعض المتعافين بحالة ضعف عام، وضيق في التنفس وفقدان مستمر للتذوق أو الرائحة، فضلا عن الإصابة بالتهاب المفاصل.

جدير بالذكر أن جامعة «يونفيرستي كوليج» لندن حددت، حددت في دراسة نشرتها في يوليو الماضي، نحو 200 من أعراض كوفيد طويل الأمد، وهي أعراض تطال عشرة أعضاء أو أنظمة في الجسم ل بشكل أكبر من تأثيرها على المرضى الذين تماثلوا للشفاء

وتتضمن تلك الأعراض الهلوسة، وتغيرات في حاستي السمع والبصر، وضعف في الذاكرة قصيرة الأمد، ومشاكل في الكلام واللغة. وذكر بعض المرضى مشاكل في الأمعاء والمثانة، وتغيرات في الدورة الشهرية عند الإناث وتغيرات في الجلد.

وتختلف شدة هذه الأعراض من شخص لآخر، لكن الكثيرين واجهوا صعوبات في قضاء حاجاتهم اليومية كالاستحمام والتسوق وتذكر الكلمات.