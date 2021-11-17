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طلب إحاطة ضد وزير الصحة لوقف استقبال حالات «نفقة الدولة» بمركز القلب بسوهاج

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طلب إحاطة ضد وزير الصحة لوقف استقبال حالات «نفقة الدولة» بمركز القلب بسوهاج طلب إحاطة ضد وزير الصحة لوقف استقبال حالات «نفقة الدولة» بمركز القلب بسوهاج

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تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ،نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة موجه للدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، بسبب وقف دخول الحالات المستحقة للحجز بالأقسام الداخلي على نفقة الدولة، بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، وذلك بعد رفض المجالس الطبية التعامل مع ذلك إلا في الحالات المستحقة للعناية المركزة فقط مما سيؤدى إلى تكبد المرضى عناء دفع مصاريف أقامتهم الداخلية عند تلقى العلاج والخدمة الطبية بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج.

وطالب النائب، وزير الصحة بسرعة أتخاذ القرار المناسب والتدخل لحل الأزمة، حتى يتثنى عمل تغطية علاجية ملائمة لأهالي سوهاج من مرضى القلب .

وأشار «سالم» إلى أهمية مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج في أستيعاب هذة الحالات المرضية باعتبارها المركز المتخصص الوحيد في سوهاج ويقدم خدماتة لقطاع كبير من مرضى القلب في محافظات الصعيد فحسب وليست سوهاج فقط

المصرى اليوم

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