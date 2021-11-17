محافظ القاهرة: إخلاء 812 عقارا بعزبة أبوقرن و60 فدانا بالحرفيين

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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه تم إخلاء أكثر من 40 فدانا من إجمالي 60 فداناً، بمنطقة شمال الحرفيين، لتنفيذ مشروع المجمع الحرفي، ويتم حالياً استكمال إخلاء المنطقة وتسليم التعويضات للمستحقين.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في مجلس الوزراء، الأربعاء، أنه تم أيضاً إخلاء 812 عقاراً بعزبة أبوقرن، من أصل 1412 عقارا مستهدف إخلاءها، ضمن مخطط التطوير، ويتم استكمال عملية الإخلاء، لافتأً إلى أن كل عقار يتم إعادة تسكين من يقطنونه يتم إخلاؤه على الفور وإزالته.