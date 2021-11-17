تأجيل محاكمة قاتل زوجته في دار السلام لـ21 ديسمبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، اليوم ،الأربعاء، تأجيل محاكمة سائق عذب زوجته حتى الموت، بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما، لجلسة 21 ديسمبر المقبل.

كان قسم شرطة دار السلام تلقى بلاغا يفيد بالعثور على سيدة مقتولة داخل منزلها، وانتقل على الفور رئيس المباحث، وتبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، ويظهر من المعاينة وجود آثار تعذيب على جسدها، إضافة إلى آثار لاصق على الفم ودماء .

أفادت التحريات التي أجرتها المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى «محمد –ع» سائق، وبتقنين الإجراءات الأمنية ألقى القبض عليه .وأحالته إلى النيابة بعد اعترافه بضرب المجنى عليها ضربا مبرحا حتى الموت.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم ضرب زوجته وكبل يديها إضافة إلى وضع لاصق على فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران، ولم يكتف بقتلها بل قام بالتنكيل بجثتها عقب وفاتها، وتركها مقتولة داخل شقة الزوجية وقام بأخذ طفليه وتوجه بهما إلى منزل والدته بمدينة السلام.

وتبين من التحقيقات أن المتهم حاول تضليل أسرة المجنى عليها، عن طريق الاتصال هاتفيا بشقيقها وخالها وقال لهم «ابنتكم هربت».