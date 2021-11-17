الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع مساعدات عينية على أسر متضررى السيول بأسوان

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قامت وزارة الداخلية بإيفاد قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية على المواطنين متضرري من السيول بمحافظة أسوان، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

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